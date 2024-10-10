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Синнер завершит год в статусе первой ракетки мира

Синнер благодаря неудаче Алькараса завершит год в статусе первой ракетки мира
Алькарас после вылета в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае упустил шанс опередить Синнера в этом году. Топ-теннисистам осталось сыграть на «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Итальянец Янник Синнер останется первым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) как минимум до конца года.

Главный соперник Синнера испанец Карлос Алькарас проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае и уже не успеет набрать достаточно очков в оставшихся турнирах, чтобы опередить итальянца.

Теннисистам осталось сыграть на «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP. В случае успеха Алькарас, как и третья ракетка мира Александр Зверев (Германия), сможет набрать к концу сезона максимум 9210 очков. У Синнера уже 9730 очков, а к концу сезона может стать 12200.

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В этом сезоне Синнер и Алькарас выиграли по два «Больших шлема», но итальянец завоевал на два трофея ATP больше. При этом Алькарас выиграл у итальянца все три матча в сезоне и ведет в личном противостоянии со счетом 6–4.

Синнеру еще предстоит разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорило оправдательный приговор итальянцу по делу о положительных пробах на стероид и настаивает на его дисквалификации на срок до двух лет.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Янник Синнер Карлос Алькарас
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