Чемпион мира оценил возможность проведения реванша Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский высоко оценил бой между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС )

Боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол согласятся на матч-реванш, если получат такое предложение. Такое мнение «РБК Спорт» выразил абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF Эдуард Трояновский.

«Наверное, сейчас и речи об этом нет. Но если руководство Саудовской Аравии, организовавшее этот бой, решит провести еще один поединок, думаю, ребята согласятся», — сказал он.

Трояновский не стал давать оценку работе судей, решивших отдать победу Бетербиеву: «С решением судей не могу дать какую-то оценку. Как по мне, у кого-то из бойцов явного большого преимущества не было. Не знаю, по каким критериям они судили, но судьям виднее».

Трояновский высоко оценил бой между россиянами и назвал его классным. «Весь поединок держал всех в напряжении. Многие ставили ставку, что Артур устанет быстрее из-за своего возраста. Оказалось, что он весь бой оказывал давление, и по нему не было видно, что он менее физически подготовлен. Он держался на очень высокой ноте», — сказал Трояновский.

По мнению собеседника «РБК Спорт», в бою против Бивола Бетербиев в свои 39 лет показал, что еще может держать темп в поединке самого высокого уровня. «Это только его решение (о завершении карьеры) должно быть, его команды. Насколько он себя чувствует, насколько он себя ощущает свежим и не устал ли он от бокса — это только ему решать. Но то, что он сегодня 12 раундов в хорошем темпе отработал, это еще говорит о том, что у него, в принципе, какое-то количество времени еще есть для того, чтобы боксировать. И не просто боксировать, а в статусе суперчемпиона», — заявил Трояновский.

39-летний Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира в эру четырех поясов, на его счету 21 победа, из них 20 нокаутом. 33-летний Бивол потерпел первое поражение в профессиональной карьере.