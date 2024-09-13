Российский лидер клуба НХЛ получил травму

Голкипер Илья Сорокин пропустит часть тренировочного лагеря «Айлендерс», но должен быть готов к старту сезона

Илья Сорокин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин получил травму во время летней подготовки. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Лу Ламорелло.

«У Сорокина была травма верхней части тела на летних тренировках, но он уже катается. На данный момент мы не беспокоимся о том, что проблемы продлятся до начала сезона», — сказал Ламорелло, которого цитирует аккаунт «Айлендерс» в соцсети Х.

Сорокин, основной голкипер клуба, может пропустить первые несколько дней тренировочного лагеря.

Сезон НХЛ 2024/25 стартует 4 октября.

Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2021 года. Вратарь является чемпионом Олимпиады в Пхенчхане и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России.