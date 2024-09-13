Экс-наставника «Спартака» признали лучшим тренером месяца в Италии
Паоло Ваноли признан лучшим тренером итальянской Серии А в августе. Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.
«Торино» под руководством Ваноли в трех матчах августа в чемпионате Италии обыграл «Аталанту» (2:1) и «Венецию» (1:0), а также сыграл вничью с «Миланом» (2:2). Туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице.
Бывший тренер московского «Спартака» возглавил «Торино» в июне после ухода из «Венеции», которую вывел в Серию А.
Ваноли с декабря 2021-го по июнь 2022 года возглавлял «Спартак», с которым стал победителем Кубка России.
На протяжении тренерской карьеры Ваноли также работал с молодежными сборными Италии, входил в тренерский штаб Антонио Конте в основной сборной Италии, «Челси» и «Интере».
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов