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Экс-наставника «Спартака» признали лучшим тренером месяца в Италии

Экс-наставника «Спартака» Ваноли признали лучшим тренером августа в Серии А
Паоло Ваноли с июня возглавляет «Торино». В первых трех матчах нового сезона в чемпионате Италии туринский клуб одержал две победы и сыграл вничью с «Миланом»
Паоло Ваноли
Паоло Ваноли (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Паоло Ваноли признан лучшим тренером итальянской Серии А в августе. Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.

«Торино» под руководством Ваноли в трех матчах августа в чемпионате Италии обыграл «Аталанту» (2:1) и «Венецию» (1:0), а также сыграл вничью с «Миланом» (2:2). Туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице. 

Бывший тренер московского «Спартака» возглавил «Торино» в июне после ухода из «Венеции», которую вывел в Серию А.

Ваноли с декабря 2021-го по июнь 2022 года возглавлял «Спартак», с которым стал победителем Кубка России.

На протяжении тренерской карьеры Ваноли также работал с молодежными сборными Италии, входил в тренерский штаб Антонио Конте в основной сборной Италии, «Челси» и «Интере».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол чемпионат Италии по футболу ФК Торино Паоло Ваноли ФК Спартак Москва
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