Дзюба назвал новой главой свой переход в «Акрон»
Артем Дзюба, подписавший контракт с «Акроном», поблагодарил в своем телеграм-канале тольяттинский клуб за теплый прием.
«Новая глава! Рад вернуться в РПЛ. Спасибо «Акрону» за доверие и теплый прием. Спасибо болельщикам за теплые слова. Будем работать!» — написал 36-летний Дзюба.
Форвард перешел в «Акрон» 12 сентября, в последний день трансферного окна в России.
Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента после завершения прошлого сезона. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».
Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.
«Акрон», созданный в 2018 году, попал в РПЛ по итогам прошлого сезона через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом». Тольяттинская команда с пятью очками сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице.
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