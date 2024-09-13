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Дзюба назвал новой главой свой переход в «Акрон»

Артем Дзюба назвал новой главой свой переход в тольяттинский «Акрон»
Бывший форвард сборной России поблагодарил тольяттинский клуб за доверие и теплый прием, а болельщиков — за теплые слова
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Артем Дзюба, подписавший контракт с «Акроном», поблагодарил в своем телеграм-канале тольяттинский клуб за теплый прием.

«Новая глава! Рад вернуться в РПЛ. Спасибо «Акрону» за доверие и теплый прием. Спасибо болельщикам за теплые слова. Будем работать!» — написал 36-летний Дзюба.

Форвард перешел в «Акрон» 12 сентября, в последний день трансферного окна в России.

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Дзюба ушел из «Локомотива» на правах свободного агента после завершения прошлого сезона. В прошлом сезоне форвард забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах за «железнодорожников».

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

«Акрон», созданный в 2018 году, попал в РПЛ по итогам прошлого сезона через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом». Тольяттинская команда с пятью очками сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Футбол Артём Дзюба ФК Акрон
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