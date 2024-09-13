СКА отключил комментарии в Telegram после очередного поражения в КХЛ
На странице петербургского СКА в Telegram пропала возможность комментировать записи после поражения от челябинского «Трактора».
В четверг, 12 сентября, СКА дома уступил со счетом 0:3.
У СКА в новом сезоне лишь одна победа в четырех матчах. Команда сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после поражения от «Трактора» заявил, что негативные комментарии про его клуб пишут из-за рубежа. «Есть доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Ну, не читайте эти комментарии», — сказал Ротенберг.
СКА в минувшем сезоне дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.
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