СКА разгромно проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ

Первые два периода закончились нулевой ничьей, однако в третьей двадцатиминутке челябинская команда смогла забросить три безответные шайбы

Фото: Александр Щербак / ТАСС

СКА проиграл челябинскому «Трактору» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 0:3, пропустив все три шайбы в заключительном периоде.

Первые два периода СКА имел преимущество над челябинцами, однако не смог реализовать моменты во многом благодаря усилиям голкипера «Трактора» — канадца Зака Фукале.

Счет был открыт лишь на 48-й минуте встречи, когда отличился Максим Шабанов, отправивший шайбу под перекладину после отскока от конька соперника. Через четыре минуты «Трактор» удвоил преимущество, когда Виталий Кравцов обыграл защитника СКА, а затем и вратаря, оставшись с ним один на один.

В самом конце встречи СКА снял голкипера, однако Шабанов сделал дубль, отправив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счет — 0:3.