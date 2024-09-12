 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

СКА разгромно проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ

СКА с разгромным счетом проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ
Первые два периода закончились нулевой ничьей, однако в третьей двадцатиминутке челябинская команда смогла забросить три безответные шайбы
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

СКА проиграл челябинскому «Трактору» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 0:3, пропустив все три шайбы в заключительном периоде.

Первые два периода СКА имел преимущество над челябинцами, однако не смог реализовать моменты во многом благодаря усилиям голкипера «Трактора» — канадца Зака Фукале.

Счет был открыт лишь на 48-й минуте встречи, когда отличился Максим Шабанов, отправивший шайбу под перекладину после отскока от конька соперника. Через четыре минуты «Трактор» удвоил преимущество, когда Виталий Кравцов обыграл защитника СКА, а затем и вратаря, оставшись с ним один на один.

В самом конце встречи СКА снял голкипера, однако Шабанов сделал дубль, отправив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счет — 0:3.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Трактор Хоккей
Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Динамо» в хоккейном дерби Москвы
Спорт
Умер самый молодой капитан в истории хоккейного клуба «Трактор»
Спорт
«Авангард» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 18:02
Гейтс назвал две вещи, которые не дают ему спать по ночамОбщество, 22:32
США признали агентами России лидеров «Ухуру» и «Черного молота»Политика, 22:20
Китайский авианосец «Фуцзянь» испытал катапульту для запуска самолетовПолитика, 22:16
«Спартак» обыграл «Динамо» в хоккейном дерби МосквыСпорт, 22:03
СКА разгромно проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛСпорт, 21:50
The Times узнала возможное решение Байдена по ударам Киева вглубь РоссииПолитика, 21:40
Сильная магнитная буря накрыла ЗемлюОбщество, 21:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Банки Швейцарии сочли международные санкции риском для бизнесаФинансы, 21:28
Politico узнала, куда уйдет Столтенберг из НАТОПолитика, 21:15
Финские школьники прогулялись в лесу через границу с РоссиейПолитика, 21:10
Суд арестовал фигурантку дела главы ДолгопрудногоОбщество, 20:55
Как неудачное выступление Трампа повлияет на его шансы на выборахПолитика, 20:46
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:36
Le Monde узнала, почему Запад медлит с решением об ударах вглубь РоссииПолитика, 20:30