Record узнала о запрете владельца португальского клуба на трансферы в РПЛ
Совладелец португальского клуба «Фамаликан», израильский бизнесмен Идан Офер запретил трансфер защитника команды Риччели в российские клубы. Об этом сообщает португальская газета Record.
Интерес к 25-летнему бразильцу проявляли подмосковные «Химки», московский ЦСКА и казанский «Рубин». Но Офер наложил вето на возможный переход футболиста в Россию.
Риччели выступает за «Фамаликан» с 2019 года. Его контракт с португальской командой рассчитан до лета 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €3 млн.
Трансферное окно в российском футболе закрылось 12 сентября.
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