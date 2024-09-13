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Record узнала о запрете владельца португальского клуба на трансферы в РПЛ

Record: израильский владелец «Фамаликана» запретил переход Риччели в РПЛ
Несколько российских клубов интересовались бразильским защитником «Фамаликана» Риччели, но израильский бизнесмен Идан Офер наложил вето на возможный трансфер
Фото: Miguel Pereira / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Miguel Pereira / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совладелец португальского клуба «Фамаликан», израильский бизнесмен Идан Офер запретил трансфер защитника команды Риччели в российские клубы. Об этом сообщает португальская газета Record.

Интерес к 25-летнему бразильцу проявляли подмосковные «Химки», московский ЦСКА и казанский «Рубин». Но Офер наложил вето на возможный переход футболиста в Россию.

Риччели выступает за «Фамаликан» с 2019 года. Его контракт с португальской командой рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €3 млн.

Трансферное окно в российском футболе закрылось 12 сентября.

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Футбол Португалия ФК ЦСКА ФК Химки ФК Рубин Казань
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