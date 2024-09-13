«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков

В российском футболе закрылось трансферное окно. Кто обошел «Зенит» в борьбе за самое дорогое приобретение, какие клубы ослабил петербургский клуб, какое место по тратам в мире занимают российские клубы — в материале «РБК Спорт»

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

«Зенит» в нынешнем сезоне будет праздновать столетие. Еще за месяц до открытия трансферного окна глава петербургского клуба Александр Медведев заявил, что в год столетия команда сыграет «как положено».

В итоге действующий чемпион России стал самым заметным игроком на закрывшемся трансферном рынке. Петербургский клуб впервые за четыре года потратил на новичков летом наибольшую сумму среди клубов РПЛ.

«Зенит» раскошелился на €42,7 млн, вторым по этому показателю идет «Спартак» (€27,2 млн), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (€12,7 млн). У остальных траты не превышают €9 млн, при этом восемь клубов потратили менее €3 млн каждый.

В этом списке выделяется ЦСКА. Команда, несмотря на борьбу за высокие места, потратила в общей сложности €1,5 млн. Однако летом армейский клуб в качестве свободных агентов пополнили Данил Круговой и Рифат Жемалетдинов.

Впервые за пять сезонов летние траты клуба РПЛ превысили в €40 млн. В предыдущий раз подобное произошло в 2019 году, когда петербургский клуб раскошелился на €70,2 млн. После начала пандемии клубы заметно снизили активность, а с 2022 года траты не достигали и €25 млн

Всего за последние 10 лет в РПЛ «Зенит» трижды покорял отметку в €40 млн летом, остальные клубы — ни разу.

Велики ли траты "Зенита" в сравнении с европейскими клубами

Затраты «Зенита» на новичков не столь существенны на фоне клубов топ-5 чемпионатов. Лидером лета по стал английский «Челси» (€238,5 млн), далее в списке следуют соперники по чемпионату Англии «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». В топ-5 английские клубы разбавил испанский «Атлетико» (€185 млн).

Петербургский клуб занимает 55-е место, находясь по соседству с испанской «Жироной» (€43,9 млн) и английским «Ливерпулем» (€42 млн). «Спартак» идет 75-м, потратив немногим меньше «Зальцбурга» (€27,6 млн)

Самые громкие трансферы лета в РПЛ

Главным трансфером лета стал переход лучшего ассистента прошлого сезона Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит» за €6,3 млн при оценочной стоимости в €11 млн.

Этот трансфер начал оправдывать себя с первых минут. Несмотря на пропуск последних двух матчей из-за травмы, Глушенков остается лучшим бомбардиром сезона. Все семь мячей он забил в стартовых четырех играх.

«Зенит» ослабил и другого конкурента — «Спартак», у которого увел лучшего бомбардира последних лет Александра Соболева. Сага с трансфером Соболева затянулась на несколько месяцев и приобрела скандальный оттенок.

Продажи потребовал именно 27-летний футболист, который был отстранен от тренировок с командой. Соболев договорился по условиям личного контракта с «Зенитом», но «Спартак» не устраивали финансовые условия. «Красно-белые» в итоге согласились продать игрока за €10 млн с учетом €1 млн в качестве бонуса. Переход был оформлен 30 августа.

Однако к этому моменту «Зенит» приобрел другого высокорослого центрфорварда — аргентинца Лусиано Гонду, который перешел из «Аргентинос Хуинорс» за €12 млн. 23-летнему нападающему потребовалось 30 минут для дебютного гола в РПЛ и 56 минут для дубля.

И теперь к будущему Соболева еще больше вопросов. Фактически россиянин начал полноценную подготовку в разгар сезона, а в конкурентах за место в основе у него молодой перспективный форвард, стартовавший в новом клубе с места в карьер.

Также «Зенит» приобрел у «Краснодара» ведущего правого защитника Сергея Волкова, заплатив за него €5 млн. Игрок травмировался в седьмом туре и, вероятно, пропустит несколько месяцев.

Автором же самой дорогой покупки лета стал не «Зенит», а «Спартак». «Красно-белые» приобрели за €14 млн аргентинского атакующего полузащитника Эсекьеля Барко, который с первых игр повел команду за собой.

Также в топ-5 самых дорогих приобретений оказался бразильский центральный защитник Диего Коста, которого купил «Краснодар» за €7,5 млн.

Среди громких трансферов также стоит отметить возвращение в РПЛ Артема Дзюбы, которые после истечения контракта с «Локомотивом» долгое время оставался без клуба и пропустил практически треть чемпионата России. Теперь он будет выступать за тольяттинский «Акрон», который стал восьмым клубом в его карьере.

В весенней части сезона прошлого сезона Дзюба практически не выходил на поле. С апреля он трижды выходил на замену, проведя в общей сложности на поле 28 минут.

Самые громкие трансферы из РПЛ в другие чемпионаты

Вратарь сборной России Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ за €20 млн. Это третий по стоимости трансфер российского футболиста. Больше только платили за Александра Головина, который перешел из ЦСКА в «Монако» в 2018 году за 30 млн, и Юрия Жиркова, сумма трансфера которого из ЦСКА в «Челси» в 2003 году составила €21 млн)

При этом Сафонов стал первым с 2009 года российским футболистом, ушедшим в европейский гранд. До него из россиян в топ-клубы в 21-м веке переходили только Алексей Смертин (в английский «Челси» в 2003 год за €4,5 млн), Жирков и Андрей Аршавин (в английский «Арсенал» в 2009 году за €16,5 млн).

Также в европейский чемпионат перешел лучший бомбардир чемпионата России-2018/19 Федор Чалов. ЦСКА получил за трансфер своего воспитанника в греческий ПАОК €3 млн.

В качестве свободного агента в швейцарский «Сьон» перешел воспитанник московского «Локомотива» Антон Миранчук.