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Перенесший остановку сердца в матче АПЛ футболист возобновил тренировки

Перенесший остановку сердца в матче АПЛ Том Локьер возобновил тренировки
Капитан «Лутона» Том Локьер в ближайшее время будет заниматься по индивидуальной программе на базе клуба
Том Локьер
Том Локьер (Фото: lutontown.co.uk)

Капитан английского «Лутона» Том Локьер, который в декабре во время матча Английской премьер-лиги перенес остановку сердца, приступил к тренировкам на базе команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что футболист находился под наблюдением ведущих консультантов в Лондоне и Амстердаме, где завершал последний этап реабилитации в специализированной клинике. В ближайшее время защитник будет заниматься по индивидуальной программе.

Защитнику «Лутона» и сборной Уэльса Локьеру стало плохо 16 декабря 2023 года во время встречи против «Борнмута». Его унесли с поля на носилках, позднее игрок пришел в себя. Футболист перенес остановку сердца.

До этого в мае Локьер уже терял сознание во время матча с «Ковентри». Тогда ему диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить карьеру.

По итогам прошлого сезона «Лутон» вылетел из АПЛ и сейчас выступает во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Том Локьер остановка сердца
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