 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Собянин наградил Романа Ротенберга за развитие московского спорта

Собянин наградил Ротенберга знаком отличия «За развитие московского спорта»
Главный тренер петербургского СКА назвал эту награду «важной оценкой общей работы на благо российского хоккея»
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

Главный тренер петербургского СКА и сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг награжден знаком отличия «За развитие московского спорта». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Искренне благодарю Сергея Семеновича Собянина и правительство Москвы за награждение знаком отличия «За развитие московского спорта». Считаю эту награду, которая была учреждена к сотому юбилею столичного спорта, важной оценкой нашей общей работы на благо российского хоккея», — написал Ротенберг.

Роман Ротенберг заявил о важности борьбы с «блатными детьми» в спорте
Спорт
Роман Ротенберг

Он отметил, что академия СКА в лице школы «Красная Машина Юниор» уже несколько лет присутствует в столичном регионе, а с прошлого года в подмосковном Красногорске базируется команда МХЛ «Академия СКА-Юниор».

Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. В прошлом сезоне команда впервые за десять лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» (1–4).

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область

«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года

Что ждет западный автопром из-за падения прибыли и продаж

Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области

ХАМАС выпустил по Израилю дальнобойные ракеты

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»

Средние ставки по ипотеке превзошли рекорд 2022 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Роман Ротенберг Сергей Собянин
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Роман Ротенберг включил в штаб хоккейного СКА чемпиона мира по дзюдо
Спорт
Роман Ротенберг заявил о возможности провести хоккейный матч в Гималаях
Спорт
Ротенберг заявил, что клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 100,56 (+3,87) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 92,66 (+2,71) Инвестиции, 17:35
Таврин продал «Муз-ТВ» и другие активы в медиаТехнологии и медиа, 19:30
Смог ли Трамп привлечь новые голоса своим возвращением в соцсеть ХПолитика, 19:29
Путин создал Морскую коллегию и назначил ее председателем ПатрушеваПолитика, 19:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:17
Гладков сообщил о нормализации ситуации в Краснояружском районеПолитика, 19:09
Здание «Донстроя», которое вошло в пятерку лучших небоскребов мираРБК и Донстрой, 19:04
Мужчина пострадал при столкновении грузовика и автобуса на юге МосквыОбщество, 18:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ракетная опасность продлилась в Курской области 10 минутПолитика, 18:43
Собянин заявил о надежной защите московского небаПолитика, 18:35
США провели учения с танками Abrams недалеко от границы КНДРПолитика, 18:21
В Таиланде задержали просрочившего на 4 года визу россиянинаОбщество, 18:18
Россияне снова оказались первыми по покупкам жилья в ТурцииНедвижимость, 18:07
Arkana, Kodiaq, Tiguan: какой подержанный кроссовер выбрать за ₽2 млнАвто, 18:06
Мемкоин-платформа заработала более $28 млн за месяц. Как это возможноКрипто, 18:02