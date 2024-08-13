Собянин наградил Романа Ротенберга за развитие московского спорта
Главный тренер петербургского СКА и сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг награжден знаком отличия «За развитие московского спорта». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Искренне благодарю Сергея Семеновича Собянина и правительство Москвы за награждение знаком отличия «За развитие московского спорта». Считаю эту награду, которая была учреждена к сотому юбилею столичного спорта, важной оценкой нашей общей работы на благо российского хоккея», — написал Ротенберг.
Он отметил, что академия СКА в лице школы «Красная Машина Юниор» уже несколько лет присутствует в столичном регионе, а с прошлого года в подмосковном Красногорске базируется команда МХЛ «Академия СКА-Юниор».
Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. В прошлом сезоне команда впервые за десять лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» (1–4).
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