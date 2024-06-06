Роман Ротенберг: нельзя допускать появление «блатных детей» в спорте

Роман Ротенберг заявил о важности борьбы с «блатными детьми» в спорте

Ротенберг заявил, что Федерация хоккея России борется с «неправильной коммерциализацией» детского спорта

Роман Ротенберг (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил на ПМЭФ, что нужно бороться с «блатными детьми» в спорте.

По словам Ротенберга, нельзя допускать в спорте «неправильной коммерциализации».

«И в первую очередь — в детском спорте, когда есть блатные дети. Мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было», — сказал Ротенберг.

В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин перед назначением Михаила Дегтярева министром спорта заявлял, что тому необходимо разобраться со «всевозможными поборами в спорте».

«У нас все ушло в оплату, — сказал Володин. — Если секция — платная, если соревнование — платное».