«Зенит» нашел две судейские ошибки в матче с «Динамо»
«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по двум эпизодам матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Петербургский клуб попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с отсутствием красной карточки полузащитнику Хорхе Карраскалю за фол на Венделе на 47-й минуте, а также пенальти за игру рукой Вильмара Барриоса на 84‑й минуте», — рассказали в РФС.
«Зенит» 10 августа победил «Динамо» со счетом 1:0. В концовке встречи «Динамо» получило право на пенальти, но Муми Нгамалё не смог его реализовать. Удар отразил вратарь Евгений Латышонок, который достал мяч из левого угла.
Вендел в начале второго тайма получил травму после фола Карраскаля и был заменен.
Благодаря победе «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне и осталось на втором месте с девятью баллами в активе.
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