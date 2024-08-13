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«Зенит» нашел две судейские ошибки в матче с «Динамо»

«Зенит» оспорил пенальти и решение не удалять Карраскаля в матче с «Динамо»
«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам: когда не был удален полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль и был назначен пенальти в концовке
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по двум эпизодам матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Петербургский клуб попросил ЭСК РФС рассмотреть эпизод с отсутствием красной карточки полузащитнику Хорхе Карраскалю за фол на Венделе на 47-й минуте, а также пенальти за игру рукой Вильмара Барриоса на 84‑й минуте», — рассказали в РФС.

«Зенит» победил «Динамо» в РПЛ благодаря отбитому пенальти в конце матча
Спорт
Евгений Латышонок

«Зенит» 10 августа победил «Динамо» со счетом 1:0. В концовке встречи «Динамо» получило право на пенальти, но Муми Нгамалё не смог его реализовать. Удар отразил вратарь Евгений Латышонок, который достал мяч из левого угла.

Вендел в начале второго тайма получил травму после фола Карраскаля и был заменен.

Благодаря победе «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне и осталось на втором месте с девятью баллами в активе.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК Зенит ФК Динамо Москва Российская премьер-лига (РПЛ)
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