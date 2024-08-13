Работавшая на Олимпиаде волонтер найдена мертвой в Париже
Девушка‑волонтер, которая работала волонтером на Олимпийских играх 2024 года, в ночь на 13 августа была найдена мертвой в квартире в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.
Мать жертвы сообщила о пропаже своей 21-летней дочери после окончания церемонии закрытия Олимпиады на стадионе «Стад де Франс» 11 августа.
Во время предварительного осмотра тела были обнаружены гематома на левой стороне головы и рана на шее. Под подозрение попал другой волонтер, который состоял в отношениях с девушкой. Полиция обнаружила его пьяным и в бессознательном состоянии, он был отправлен в больницу, после чего его должны взять под стражу.
На Олимпиаде в Париже, которая проходила с 26 июля по 11 августа, работали 45 тыс. волонтеров из 175 стран.
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