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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Работавшая на Олимпиаде волонтер найдена мертвой в Париже

Работавшая на Олимпиаде 21-летняя девушка-волонтер найдена мертвой в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Мать 21-летней девушки сообщила о ее пропаже после окончания церемонии закрытия Олимпиады. Под подозрение попал другой волонтер, который состоял в отношениях с жертвой
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Девушка‑волонтер, которая работала волонтером на Олимпийских играх 2024 года, в ночь на 13 августа была найдена мертвой в квартире в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Мать жертвы сообщила о пропаже своей 21-летней дочери после окончания церемонии закрытия Олимпиады на стадионе «Стад де Франс» 11 августа.

Во время предварительного осмотра тела были обнаружены гематома на левой стороне головы и рана на шее. Под подозрение попал другой волонтер, который состоял в отношениях с девушкой. Полиция обнаружила его пьяным и в бессознательном состоянии, он был отправлен в больницу, после чего его должны взять под стражу.

На Олимпиаде в Париже, которая проходила с 26 июля по 11 августа, работали 45 тыс. волонтеров из 175 стран.

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