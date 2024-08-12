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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Лучшие кадры с Олимпийских игр в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Олимпийские игры в Париже завершились. Яркие кадры с уже прошедших Игр — в фотогалерее «РБК Спорт»

Кэти Граймс из сборной США во время&nbsp;заплыва на 400 м среди женщин&nbsp; &nbsp;
Кэти Граймс из сборной США во время заплыва на 400 м среди женщин   
(Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Мишель Дженнеке из сборной Австралии (третья&nbsp;справа) преодолевает препятствие во время первого раунда забега на 100 м с барьерами
Мишель Дженнеке из сборной Австралии (третья справа) преодолевает препятствие во время первого раунда забега на 100 м с барьерами
(Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Фотография сделана&nbsp;с помощью роботизированной камеры, расположенной над игровым полем. На ней немки&nbsp;участвуют в квалификационных соревнованиях по художественной гимнастике в групповом многоборье на 14-й&nbsp;день Олимпийских игр 2024 года в Париже
Фотография сделана с помощью роботизированной камеры, расположенной над игровым полем. На ней немки участвуют в квалификационных соревнованиях по художественной гимнастике в групповом многоборье на 14-й день Олимпийских игр 2024 года в Париже
(Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Габриэль Медина из Бразилии исполняет элемент на серфе&nbsp; &nbsp;
Габриэль Медина из Бразилии исполняет элемент на серфе   
(Фото: Ma Ping / Xinhua / Global Look Press)

Элефтериос Петруниас из Греции на кольцах в финале&nbsp;турнира
Элефтериос Петруниас из Греции на кольцах в финале турнира
(Фото: Amanda Perobelli / Reuters)

Кэмерон Вуд из сборной США мчится в полуфинале&nbsp;на стадионе BMX Сен-Кантен-ан-Ивелин&nbsp;
Кэмерон Вуд из сборной США мчится в полуфинале на стадионе BMX Сен-Кантен-ан-Ивелин 
(Фото: Tim de Waele / Getty Images)

Члены сборной Испании соревнуются в командной технической программе&nbsp;в Центре водных видов спорта&nbsp;в Париже &nbsp;
Члены сборной Испании соревнуются в командной технической программе в Центре водных видов спорта в Париже  
(Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Кшиштоф Кильян из сборной Польши борется с соперниками на дистанции 110&nbsp;м с барьерами на &laquo;Стад де Франс&raquo;
Кшиштоф Кильян из сборной Польши борется с соперниками на дистанции 110 м с барьерами на «Стад де Франс»
(Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Полин Ферран-Прево из сборной Франции едет по трассе во время тренировки на горном велосипеде&nbsp;
Полин Ферран-Прево из сборной Франции едет по трассе во время тренировки на горном велосипеде 
(Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Легкая атлетика &ndash; мужчины, 5000 м.&nbsp;Абдихамид Нур из США падает во время второго забега &nbsp;
Легкая атлетика – мужчины, 5000 м. Абдихамид Нур из США падает во время второго забега  
(Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Новак Джокович из сборной Сербии падает на колени после победы над Карлосом Алькарасом из сборной Испании в финале Олимпиады
Новак Джокович из сборной Сербии падает на колени после победы над Карлосом Алькарасом из сборной Испании в финале Олимпиады
(Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Сборная&nbsp;Румынии&nbsp;по академической гребле синхронно проходит дистанцию&nbsp;
Сборная Румынии по академической гребле синхронно проходит дистанцию 
(Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Розалинда Кантер и лошадь&nbsp;Лордс Граффало из сборной Великобритании соревнуются во время турнира по троеборью в Версале&nbsp;
Розалинда Кантер и лошадь Лордс Граффало из сборной Великобритании соревнуются во время турнира по троеборью в Версале 
(Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Скалолазание. В финале берет высоту&nbsp;Пэн Ву из Китая&nbsp;&nbsp;
Скалолазание. В финале берет высоту Пэн Ву из Китая  
(Фото: Michael Reaves / Reuters)

Акира Комата из сборной Японии и Мате Тамас Кох из сборной Венгрии сражаются в финале командного матча за золотую медаль по фехтованию
Акира Комата из сборной Японии и Мате Тамас Кох из сборной Венгрии сражаются в финале командного матча за золотую медаль по фехтованию
(Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Эффектная Талия Брукс из сборной США участвует в соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин в семиборье
Эффектная Талия Брукс из сборной США участвует в соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин в семиборье
(Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Лиза Кляйн из сборной Германии лидирует во время квалификации женской командной гонки преследования&nbsp;&nbsp;на велодроме Сен-Кантен-ан-Ивелин&nbsp;
Лиза Кляйн из сборной Германии лидирует во время квалификации женской командной гонки преследования  на велодроме Сен-Кантен-ан-Ивелин 
(Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Австралиец Ник Сломан плывет на спине, попивая напиток на станции кормления во время марафонского заплыва на 10 км&nbsp;&nbsp;
Австралиец Ник Сломан плывет на спине, попивая напиток на станции кормления во время марафонского заплыва на 10 км  
(Фото: David Goldman / Getty Images)

Китаянка Чан Юань радуется после победы над турчанкой Хатидже Акбас (синяя) в финале женского боксерского турнира на стадионе &laquo;Ролан Гаррос&raquo;
Китаянка Чан Юань радуется после победы над турчанкой Хатидже Акбас (синяя) в финале женского боксерского турнира на стадионе «Ролан Гаррос»
(Фото: Mauro Pimentel / Getty Images)

Легкоатлетка Новой Зеландии соревнуется в квалификации по прыжкам с шестом среди женщин на &laquo;Стад де Франс&raquo; &nbsp;
Легкоатлетка Новой Зеландии соревнуется в квалификации по прыжкам с шестом среди женщин на «Стад де Франс»  
(Фото: Michael Steele / Getty Images)

Попытка Итана Кацберга из сборной Канады во время финала мужского метания молота на &laquo;Стад де Франс&raquo;
Попытка Итана Кацберга из сборной Канады во время финала мужского метания молота на «Стад де Франс»
(Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Будущая олимпийская чемпионка Парижа Симона Байлз из сборной США исполняет свой номер на&nbsp;бревне во время финала женского многоборья&nbsp;
Будущая олимпийская чемпионка Парижа Симона Байлз из сборной США исполняет свой номер на бревне во время финала женского многоборья 
(Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Лориана Ноло из Франции празднует победу в финальной гонке среди женщин на кайтсерфинге&nbsp;в марсельской марине
Лориана Ноло из Франции празднует победу в финальной гонке среди женщин на кайтсерфинге в марсельской марине
(Фото: Clive Mason / Getty Images)

Олимпийская чемпионка бразильянка&nbsp;Ребека Андраде (в центре), серебряный призер Симона Байлз (слева) и бронзовый призер Джордан Чилес (справа) из команды США&nbsp;на церемонии награждения&nbsp;в женских вольных упражнениях по спортивной гимнастике
Олимпийская чемпионка бразильянка Ребека Андраде (в центре), серебряный призер Симона Байлз (слева) и бронзовый призер Джордан Чилес (справа) из команды США на церемонии награждения в женских вольных упражнениях по спортивной гимнастике
(Фото: Elsa / Getty Images)

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре завоевали единственную российскую медаль в Париже - серебро.
Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре завоевали единственную российскую медаль в Париже - серебро.
(Фото: Reuters)

Тренер сборной Алжира Мохамед Аль-Шава&nbsp;и боксерша&nbsp;Иман&nbsp;Хелиф&nbsp;перед финальным боем&nbsp;в весовой категории до 66 кг против китаянка&nbsp;Лю Ян
Тренер сборной Алжира Мохамед Аль-Шава и боксерша Иман Хелиф перед финальным боем в весовой категории до 66 кг против китаянка Лю Ян
(Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Американка Сидни Маклафлин-Леврон выиграла золотую медаль на дистанции 400 метров с барьерами с мировым рекордом &ndash; 50,37
Американка Сидни Маклафлин-Леврон выиграла золотую медаль на дистанции 400 метров с барьерами с мировым рекордом – 50,37

Канадская прыгунья ч шестом Алиша Ньюман после завоевания бронзы Олимпиады исполнила тверк.
Канадская прыгунья ч шестом Алиша Ньюман после завоевания бронзы Олимпиады исполнила тверк.
(Фото: Reuters)

Американский бегун Ноа Лайлс завоевал золото на дистанции 100 м с&nbsp;преимуществом в 0,005 секунды
Американский бегун Ноа Лайлс завоевал золото на дистанции 100 м с преимуществом в 0,005 секунды

На турнире смешанных команд по дзюдо Южная Корея выставила 175-сантиметрового Ли Ён Хвана (81 кг) против Тедди Ринера весом более 140 кг и ростом 204 см. &nbsp;
На турнире смешанных команд по дзюдо Южная Корея выставила 175-сантиметрового Ли Ён Хвана (81 кг) против Тедди Ринера весом более 140 кг и ростом 204 см.  

Прыгун с шестом Арман Дюплантис во время установления мирового рекорда на Олимпиаде разогнался до 38,2 км/ч
Прыгун с шестом Арман Дюплантис во время установления мирового рекорда на Олимпиаде разогнался до 38,2 км/ч
(Фото: Reuters)

Прыгун с шестом Арман Дюплантис во время установления мирового рекорда на Олимпиаде&nbsp;достиг высоты в 6,72 м при планке 6,25 м (мировой рекорд)
Прыгун с шестом Арман Дюплантис во время установления мирового рекорда на Олимпиаде достиг высоты в 6,72 м при планке 6,25 м (мировой рекорд)

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре завоевали единственную российскую медаль в Париже - серебро.
Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре завоевали единственную российскую медаль в Париже - серебро.
(Фото: Reuters)

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Руслан Алиев
Олимпиада-2024 Симона Байлз Мирра Андреева Диана Шнайдер
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