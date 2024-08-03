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Болельщик «Спартака» проиграл американцу бой в UFC

Болельщик «Спартака» Тюлюлин проиграл американцу бой в UFC
Бой продлился все три раунда и завершился победой Седрика Дюма единогласным решением судей: 29–28, 29–28, 30–27
Денис Тюлюлин
Денис Тюлюлин (Фото: Zuma\TASS)

Российский боец Денис Тюлюлин проиграл американцу Седрику Дюма в бою UFC.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Дюма единогласным решением судей: 29–28, 29–28, 30–27.

Изначально бойцы должны были провести схватку в октагоне на турнире UFC on ABC 6, который состоялся 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но у американского бойца возникли личные проблемы, и он не смог прилететь в страну.

На счету Тюлюлина, который также известен тем, что болеет за «Спартак», стало десять побед, из них девять нокаутом, при десяти поражениях за карьеру в ММА. В активе Седрика Дюма теперь десять побед и два поражения. В последнем поединке Дюма проиграл нокаутом в первом раунде Нурсултону Рузибоеву.

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