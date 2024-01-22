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Арбитр финала ЧМ-2018 вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС

Арбитр финала ЧМ-2018 Нестор Питана вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС
Нестор Питана станет четвертым иностранцем в ЭСК после серба Милорада Мажича, турка Джюнейта Чакыра и Равшана Ирматова из Узбекистана
Нестор Питана
Нестор Питана (Фото: Marcelo Endelli / Getty Images)

Аргентинский арбитр Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС, которая оценивает ключевые спорные моменты матчей. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Питане 48 лет, он арбитр категории ФИФА, обслуживал два финала Кубка Либертадорес и финал чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

В последний раз аргентинец был главным арбитром в 2022 году.

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В ЭСК входят глава судейского комитета Павел Каманцев (председатель), менеджер судей Первой лиги Николай Иванов, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, глава судейского департамента РФС Милорад Мажич, эксперт Джюнейт Чакыр и Олег Соколов (ответственный секретарь).

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