Арбитр финала ЧМ-2018 вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС
Аргентинский арбитр Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС, которая оценивает ключевые спорные моменты матчей. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Питане 48 лет, он арбитр категории ФИФА, обслуживал два финала Кубка Либертадорес и финал чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.
В последний раз аргентинец был главным арбитром в 2022 году.
В ЭСК входят глава судейского комитета Павел Каманцев (председатель), менеджер судей Первой лиги Николай Иванов, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, глава судейского департамента РФС Милорад Мажич, эксперт Джюнейт Чакыр и Олег Соколов (ответственный секретарь).
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