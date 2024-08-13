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Российский боксер заявил о желании провести бой с украинцем Гвоздиком

Василий Войцеховский заявил о желании провести бой с украинцем Гвоздиком
Также Василий Войцеховский хочет сразиться против временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса

Российский боксер Василий Войцеховский рассматривает вариант проведения боя против украинца Александра Гвоздика. Об этом он заявил «РБК Спорт».

Также Войцеховский хочет провести бой против временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса.

«Энтони Ярд, Каллум Смит, Александр Гвоздик — с ним бы хотелось побоксировать. Но самый заветный — Бенавидес, моя супруга хотела бы, чтобы я его победил. А я исполняю ее желания, поэтому хотел бы с ним побоксировать. Но ставлю цель провести бой за чемпионский титул IBF, которая сняла с нас санкции. Теперь мы можем идти по рейтингам и проводить чемпионские бои», — сказал Войцеховский.

28-летний россиянин входит в топ-15 рейтинга IBF в полутяжелом весе. Он выиграл все 13 боев на профессиональном ринге.

В конце июня IBF сняла санкции с российских боксеров и вернула их в рейтинги. Войцеховский станет первым россиянином, который проведет бой после снятия санкций IBF с российских спортсменов. 23 августа соперником Войцеховского по поединку в Москве станет конголезец Эрик Катомпа.

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