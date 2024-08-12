В Российской премьер-лиге произошла первая отставка в сезоне

«Факел» после проигрыша «Крыльям Советов» оказался на последнем месте в РПЛ и расстался с Игорем Черевченко. Следующий матч в РПЛ у воронежцев — против «Спартака»

Игорь Черевченко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела», который после четырех туров оказался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба воронежской команды.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Черевченко возглавлял «Факел» с апреля и помог ему закончить сезон на 11-м месте (наивысшее для клуба в РПЛ).

Накануне «Факел» проиграл в гостях «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

Следующий матч в чемпионате воронежская команда проведет против «Спартака» 18 августа.