В Российской премьер-лиге произошла первая отставка в сезоне
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела», который после четырех туров оказался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба воронежской команды.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Черевченко возглавлял «Факел» с апреля и помог ему закончить сезон на 11-м месте (наивысшее для клуба в РПЛ).
Накануне «Факел» проиграл в гостях «Крыльям Советов» со счетом 0:2.
Следующий матч в чемпионате воронежская команда проведет против «Спартака» 18 августа.
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