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В Российской премьер-лиге произошла первая отставка в сезоне

Клуб РПЛ «Факел» первым отправил в отставку главного тренера в новом сезоне
«Факел» после проигрыша «Крыльям Советов» оказался на последнем месте в РПЛ и расстался с Игорем Черевченко. Следующий матч в РПЛ у воронежцев — против «Спартака»
Игорь Черевченко
Игорь Черевченко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела», который после четырех туров оказался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба воронежской команды.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Черевченко возглавлял «Факел» с апреля и помог ему закончить сезон на 11-м месте (наивысшее для клуба в РПЛ).

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Фото:Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Накануне «Факел» проиграл в гостях «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

Следующий матч в чемпионате воронежская команда проведет против «Спартака» 18 августа.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Факел Игорь Черевченко
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