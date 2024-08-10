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«Зенит» победил «Динамо» в РПЛ благодаря отбитому пенальти в конце матча

«Зенит» победил «Динамо» в РПЛ в центральном матче тура РПЛ
Единственный гол в игре провел Максим Глушенков, забивающий во всех матчах команды после перехода из «Локомотива»
Евгений Латышонок
Евгений Латышонок (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Петербургский «Зенит» обыграл «Динамо» в центральном матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре провел Максим Глушенков, забивающий во всех матчах команды, после перехода из «Локомотива». Он же был признан лучшим игроком матча. В концовке встречи «Динамо» получило право на пенальти, но Муми Нгамале не смог его реализовать. Удар отразил вратарь Евгений Латышонок, который достал мяч из левого угла.

Глушенков в прошлом туре забил три мяча против «Ростова», став рекордсменом в истории «Зенита». Он первый футболист, который забил восемь голов в своих четырех стартовых матчах за петербургский клуб. После сегодняшней встречи в его активе девять мячей.

Благодаря победе «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне и осталось с 9 баллами в активе.

В следующем туре «Зенит» 18 августа на выезде встретится с подмосковными «Химками», а «Динамо» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».

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