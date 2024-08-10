«Зенит» победил «Динамо» в РПЛ благодаря отбитому пенальти в конце матча
Петербургский «Зенит» обыграл «Динамо» в центральном матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в игре провел Максим Глушенков, забивающий во всех матчах команды, после перехода из «Локомотива». Он же был признан лучшим игроком матча. В концовке встречи «Динамо» получило право на пенальти, но Муми Нгамале не смог его реализовать. Удар отразил вратарь Евгений Латышонок, который достал мяч из левого угла.
Глушенков в прошлом туре забил три мяча против «Ростова», став рекордсменом в истории «Зенита». Он первый футболист, который забил восемь голов в своих четырех стартовых матчах за петербургский клуб. После сегодняшней встречи в его активе девять мячей.
Благодаря победе «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ с 12 очками. «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне и осталось с 9 баллами в активе.
В следующем туре «Зенит» 18 августа на выезде встретится с подмосковными «Химками», а «Динамо» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».
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