Расторгший контракт со «Спартаком» сенегалец перешел в турецкий клуб
Сенегальский нападающий Кейта Бальде подписал контракт с «Сивасспором». Об этом сообщается на сайте турецкого клуба.
Срок соглашения с 29-летним футболистом составил два года.
В июле Бальде расторг контракт с московским «Спартаком».
Бальде, бывший форвард «Интера» и «Монако», перешел в «Спартак» летом 2022 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. За это время он сыграл за «Спартак» 19 матчей и забил четыре гола.
В прошедшем сезоне сенегалец выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол», где в 24 матчах отметился одной результативной передачей.
ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео
Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений
Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах
Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей
Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области
180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области
Путин заявил о невозможности переговоров
Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях
Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую