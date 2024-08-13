 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Расторгший контракт со «Спартаком» сенегалец перешел в турецкий клуб

Расторгший контракт со «Спартаком» Кейта Бальде перешел в турецкий «Сивасспор»
Кейта Бальде, который покинул «Спартак» в июле, подписал двухлетний контракт с «Сивасспором»
Кейта Бальде
Кейта Бальде (Фото: sivasspor.org.tr)

Сенегальский нападающий Кейта Бальде подписал контракт с «Сивасспором». Об этом сообщается на сайте турецкого клуба.

Срок соглашения с 29-летним футболистом составил два года.

В июле Бальде расторг контракт с московским «Спартаком».

«Спартак» расторг контракт с сенегальским форвардом
Спорт
Кейта Бальде

Бальде, бывший форвард «Интера» и «Монако», перешел в «Спартак» летом 2022 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. За это время он сыграл за «Спартак» 19 матчей и забил четыре гола.

В прошедшем сезоне сенегалец выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол», где в 24 матчах отметился одной результативной передачей.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция ФК Спартак Москва
Материалы по теме
Болельщик «Спартака» проиграл американцу бой в UFC
Спорт
«Спартак» объявил о подписании бывшего игрока Черчесова
Спорт
«Спартак» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
Врио мэра Орска предупредил о закрытии одного из двух мостов из-за водыОбщество, 11:52
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки11:41
Какие фишки соцсетей использовать, чтобы увлечь сотрудников работойPro, 11:41
В НАК сообщили о предотвращении в России 110 терактов с начала годаПолитика, 11:38
МИД Молдавии опроверг планы разместить в стране F-16 для УкраиныПолитика, 11:34
Биткоин-город в Сальвадоре получит $1,6 млрд на развитие инфраструктурыКрипто, 11:30
«Лесенка», «зеркалка» и 007: сколько стоят красивые номера в РоссииАвто, 11:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ПСБ озвучили направления для повышения эффективности НИОКР в ОПКПресс-релиз, 11:20
ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации УкраинеПолитика, 11:19
Произвести впечатление и получить желаемую зарплату. Как это сделатьPro, 11:18
«Матч ТВ» будет транслировать Паралимпийские игры в ПарижеСпорт, 11:16
Акции ТМК снизились после публикации финансовой отчетностиИнвестиции, 11:16
Названы самые популярные районы у покупателей жилья в МосквеНедвижимость, 11:15
ЦБ аннулировал лицензию у Американ Экспресс БанкаФинансы, 11:13