Расторгший контракт со «Спартаком» Кейта Бальде перешел в турецкий «Сивасспор»

Расторгший контракт со «Спартаком» сенегалец перешел в турецкий клуб

Кейта Бальде, который покинул «Спартак» в июле, подписал двухлетний контракт с «Сивасспором»

Кейта Бальде (Фото: sivasspor.org.tr)

Сенегальский нападающий Кейта Бальде подписал контракт с «Сивасспором». Об этом сообщается на сайте турецкого клуба.

Срок соглашения с 29-летним футболистом составил два года.

В июле Бальде расторг контракт с московским «Спартаком».

Бальде, бывший форвард «Интера» и «Монако», перешел в «Спартак» летом 2022 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. За это время он сыграл за «Спартак» 19 матчей и забил четыре гола.

В прошедшем сезоне сенегалец выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол», где в 24 матчах отметился одной результативной передачей.