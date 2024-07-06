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«Спартак» расторг контракт с сенегальским форвардом

«Спартак» расторг контракт с сенегальским форвардом Кейта Бальде
Кейта Бальде, перешедший в «Спартак» летом 2022 года, прошлый сезон провел в аренде в испанском «Эспаньоле»
Кейта Бальде
Кейта Бальде (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Сенегальский нападающий Кейта Бальде покинул «Спартак». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

29-летний Бальде и «Спартак» расторгли контракт по соглашению сторон.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. За это время он сыграл за «Спартак» 19 матчей и забил четыре гола.

В прошедшем сезоне сенегалец выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол», где в 24 матчах отметился одной результативной передачей.

«Спартак» сыграл вничью с казахстанским клубом в товарищеском матче
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Фото:телеграм-канал ФК «Спартак»

В минувшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в РПЛ.

В первом матче РПЛ в новом сезоне «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом» 21 июля.

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