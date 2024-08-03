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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Спортсмен снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился шансов на медаль

Француз Аммирати снес пенисом планку на Олимпиаде и лишился шансов на медаль
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Француз Аммирати не смог пробиться в финал и останется без медали
Антони Аммирати
Антони Аммирати (Фото: IMAGO/Panoramic)

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати в ходе одной из попыток снес пенисом планку на высоте 5 м и 70 см. Это произошло в субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже.

Во время своей попытки он сбил планку нестандартным образом: сначала Аммирати задел планку коленями, а потом зацепил ее половым органом, после чего она была окончательно сбита.

Неудачные попытки француза привели к тому, что он не пробился в финал и не сможет побороться за медали. Заключительная стадия соревнований пройдет 5 августа.

Аммирати был золотым призером чемпионата мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет в 2022 году. Он второй спортсмен в истории Франции, который смог взять высоту 5,81 м.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа 2024 года.

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