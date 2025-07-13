Сотворит ли «Челси» сенсацию. Анонс финала клубного чемпионата мира

В воскресенье на мировом первенстве определится сильнейший клуб планеты. В решающем матче сойдутся «ПСЖ» и «Челси». Смогут ли британцы преподнести сюрприз или парижане продолжат победную серию в сезоне — в анонсе «РБК Спорт»

Трофей Клубного чемпионата мира (Фото: Luke Hales/Getty Images)

Финал клубного чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье между французским «Пари Сен-Жермен» и английским «Челси».

«ПСЖ», победитель Лиги чемпионов УЕФА, подошел к решающей игре уверенно, разгромив в полуфинале мадридский «Реал» со счетом 4:0. Дублем отметился Фабиан Руис, еще по мячу провели Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш.

«Челси» также уверенно преодолел полуфинальный барьер, переиграв бразильский клуб «Палмейрас» со счетом 2:0. Дублем отметился Жоао Педро, который в июне перешел в британский клуб как раз из «Палмейраса». Свои голы он праздновать не стал из уважения к бывшей команде.

Ранее «ПСЖ» и «Челси» встречались в еврокубках шесть раз. Последняя их встреча состоялась в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24, где сильнее оказался «ПСЖ», обыгравший «Челси» по сумме двух матчей со счетом 3:1. В общей статистике очных противостояний французский клуб имеет преимущество — три победы против двух у «Челси», еще одна встреча завершилась вничью.

Финал клубного чемпионата мира интересен и тем, что это первое противостояние двух европейских клубов за титул с момента изменения формата турнира. До этого в финалах традиционно играли представители Южной Америки и Европы.

Также стоит отметить, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ранее уже выигрывал клубный чемпионат мира с «Барселоной», а тренер «Челси» Энцо Мареска впервые будет бороться за данный трофей. В России встречу посмотреть можно будет только на сервисе Okko, начало в 22:00 мск.

Почему должен победить ПСЖ

Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия — атакующее трио, которое в последние месяцы является одним из сильнейших в мире. Посоперничать с ним может только троица Рафинья — Левандовски — Ямаль из «Барселоны». Полностью доминирующий футбольный стиль «ПСЖ»: высокий прессинг, контроль мяча, подавляющее превосходство по ударам над соперниками почти в каждом матче.

Титулы и опыт сборных игроков: Кимпембе, Маркиньоса, Доннаруммы, Хакими, Руиса — обеспечивают высокую плотность в середине поля. Отсюда и один пропущенный мяч за весь турнир. Забито 16 мячей — больше всех на турнире.

За счет чего «Челси» может преподнести сенсацию

«ПСЖ» при Луисе Энрике играет очень атакующе и часто оставляет зоны за спинами крайних защитников. Если «Челси» сумеет насытить середину и сыграть на контратаках, то у них будут моменты для взятия ворот. На этом турнире свой единственный мяч парижане пропустили именно на контратаке от «Ботафого» (0:1), хоть и после рикошета. На протяжении сезона соперники неоднократно заставали врасплох защиту «ПСЖ» на контратаках в тех фазах, когда игроки середины поля Витинья и Руис оказывались отыграны.

«Челси» при Мареске стал более сбалансированным и более мощным на флангах, особенно после прихода Педро. Последний в полуфинале забил оба своих мяча с места левого полузащитника, причем второй мяч был забит после контратаки.