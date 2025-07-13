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Спорт ,  
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Россиянка впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде

Россиянка Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде
Вероника Кудерметова стала первой с 2017 года российской теннисисткой, которая выиграла Уимблдон в парном разряде
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Global Look Press)

Россиянка Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон, третий в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В финале Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс обыграли представительницу Тайваня Се Шувэй и Елену Остапенко из Латвии со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

Россиянка вышла в финал Уимблдона в парном разряде
Спорт
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс

28-летняя Кудерметова — 11-я ракетка мира в парном разряде. В паре с Мертенс она в этом году играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и в финалах двух турниров категории WTA 1000 — в Мадриде и Риме.

В 2021-м Кудерметова дошла до финала Уимблдона в паре с Еленой Весниной (это ее лучший результат на турнирах «Большого шлема»). На счету 29-летней Мертенс есть победы в парном разряде на Australian Open (2021, 2024), Уимблдоне (2021) и US Open (2019).

Из россиянок в парном разряде на Уимблдоне побеждали только Веснина и Екатерина Макарова в 2017 году.

Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

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Альвина Цаканян
Вероника Кудерметова теннис Уимблдон
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