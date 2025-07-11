«Спартак» обыграл «Родину» в товарищеском матче
Футболисты «Спартака» обыграли «Родину» из Первой лиги в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке, завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей голы забили Даниил Зорин (7-я минута) и Хесус Медина (76). У проигравших отличился Артем Максименко (34).
«Спартак» в первом туре РПЛ нового сезона сыграет дома с махачкалинским «Динамо» 19 июля.
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