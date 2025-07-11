Голы Медины и Зорина принесли «Спартаку» победу над «Родиной»

«Спартак» обыграл «Родину» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1, у «красно-белых» отличились Даниил Зорин и Хесус Медина

Фото: телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты «Спартака» обыграли «Родину» из Первой лиги в товарищеском матче.

Встреча, которая прошла на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке, завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Даниил Зорин (7-я минута) и Хесус Медина (76). У проигравших отличился Артем Максименко (34).

«Спартак» в первом туре РПЛ нового сезона сыграет дома с махачкалинским «Динамо» 19 июля.