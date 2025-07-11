Россиянка вышла в финал Уимблдона в парном разряде
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.
В полуфинале Кудерметова и Мертенс, восьмые сеяные, победили австралийку Оливию Гадеки и американку Дезире Кравчик со счетом 3:6, 6:0, 6:3.
Во втором полуфинале позднее сыграют Катержина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, первый номер посева) — Се Шувэй / Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 4).
28-летняя Кудерметова — 11-я ракетка мира в парном разряде. В паре с Мертенс она в этом году играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и в финалах двух турниров категории WTA 1000 — в Мадриде и Риме.
В 2021-м Кудерметова дошла до финала Уимблдона в паре с Еленой Весниной (это ее лучший результат на турнирах «Большого шлема»). На счету 29-летней Мертенс есть победы в парном разряде на Australian Open (2021, 2024), Уимблдоне (2021) и US Open (2019).
Из россиянок в парном разряде на Уимблдоне побеждали только Веснина и Екатерина Макарова в 2017 году.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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