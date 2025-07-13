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Спорт ,  
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У одноклубника вратаря сборной России отменили три гола в одном матче

У одноклубника вратаря сборной России Хайкина отменили три гола в одном матче
Форвард «Буде-Глимт» Каспер Хёг, выступающий в одном клубе с Никитой Хайкиным, забил на 12-й, 15-й и 49-й минутах матча, однако все три гола отменили из-за офсайда
Каспер Хёг
Каспер Хёг (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Датский нападающий «Буде-Глимт» Каспер Хёг оформил покер из отмененных голов за 37 минут в матче 13-го тура чемпионата Норвегии с «Саннефьордом».

Форвард забил на 12-й, 15-й и 49-й минутах матча, однако все три гола отменили из-за офсайда.

В этом матче Хёг забил  на 68-й минуте с пенальти. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Буде-Глимт».

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Фото:Пресс-служба ФК «Штурм»

В составе «Буде-Глимт» выступает российский голкипер Никита Хайкин.

«Буде-Глимт» занимает с 23 очками четвертое место в таблице чемпионата Норвегии-2025.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Будё-Глимт Никита Хайкин
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