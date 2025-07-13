У одноклубника вратаря сборной России отменили три гола в одном матче
Датский нападающий «Буде-Глимт» Каспер Хёг оформил покер из отмененных голов за 37 минут в матче 13-го тура чемпионата Норвегии с «Саннефьордом».
Форвард забил на 12-й, 15-й и 49-й минутах матча, однако все три гола отменили из-за офсайда.
В этом матче Хёг забил на 68-й минуте с пенальти. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Буде-Глимт».
В составе «Буде-Глимт» выступает российский голкипер Никита Хайкин.
«Буде-Глимт» занимает с 23 очками четвертое место в таблице чемпионата Норвегии-2025.
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