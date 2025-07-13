Овечкин после рекорда в НХЛ подарил часы Hublot игрокам и персоналу «Вашингтона»

Овечкин подарил часы игрокам и персоналу «Вашингтона» после рекорда в НХЛ

Нападающий «Оттавы» Ларс Эллер рассказал, что российский форвард заказал часы Hublot в качестве подарка всем одноклубникам и персоналу «Вашингтона»

Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил часы Hublot всем представителям клуба в честь снайперского рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом Russian Machine Never Breaks рассказал бывший одноклубник россиянина Ларс Эллер.

«Ови купил часы Hublot для всех. Часы Hublot на заказ. Кажется, он купил их даже для тренеров и персонала, а не только для игроков», — сказал Эллер.

39-летний Овечкин 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Овечкин начинал карьеру в «Динамо», за которое играл в чемпионских сезонах (2005, 2013). С «Вашингтоном» хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018-м, на его счету также три золота чемпионатов мира со сборной России.

36-летний Эллер играл за «Вашингтон» с 2016 по 2023 год. Также он выступал за команду в сезоне 2024/25. С 2025-го года форвард выступает за «Оттаву Сенаторз».