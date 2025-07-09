Овечкин — о «Матче года»: самое главное, чтобы меня не убили

Овечкин заявил, что его главная цель на «Матче года» — остаться в живых

Александр Овечкин подчеркнул, что хоккеисты намерены играть осторожно и плавно на благотворительном мероприятии

Российские хоккеисты Михаил Сергачев, Александр Овечкин и Артемий Панарин (Фото: РБК)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что самое главное для него в «Матче года» — остаться в живых. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

«Я только из Турции прилетел. Самое главное, чтобы меня не убили. Будем осторожно, плавно играть», — сказал Овечкин.

13 июля на «ЦСКА Арене» в Москве состоится благотворительный «Матч года», в котором примут участие звезды НХЛ и КХЛ.

Цель мероприятия — сбор средств для реабилитации и поддержки детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также для других благотворительных инициатив, о чем сообщили организаторы в своем телеграм-канале.

В состав команды звезд НХЛ вошли Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов, Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Илья Ковальчук и другие известные хоккеисты.

За команду звезд КХЛ сыграют Александр Радулов, Вадим Шипачев, Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Илья Набоков и другие.