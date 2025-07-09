Овечкин заявил, что его главная цель на «Матче года» — остаться в живых
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что самое главное для него в «Матче года» — остаться в живых. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, посвященной мероприятию.
«Я только из Турции прилетел. Самое главное, чтобы меня не убили. Будем осторожно, плавно играть», — сказал Овечкин.
13 июля на «ЦСКА Арене» в Москве состоится благотворительный «Матч года», в котором примут участие звезды НХЛ и КХЛ.
Цель мероприятия — сбор средств для реабилитации и поддержки детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также для других благотворительных инициатив, о чем сообщили организаторы в своем телеграм-канале.
В состав команды звезд НХЛ вошли Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов, Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Илья Ковальчук и другие известные хоккеисты.
За команду звезд КХЛ сыграют Александр Радулов, Вадим Шипачев, Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Илья Набоков и другие.
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