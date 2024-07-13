«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на Суперкубок России

Матч пройдет на «Волгоград Арене», начало в 20:30 мск

Федор Смолов (Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»)

«Зенит» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России, который пройдет в субботу в Волгограде (начало в 20:30 мск).

У «Зенита» с первых минут сыграют Евгений Латышонок (вратарь), Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Родригао, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Максим Глушенков и Матео Кассьерра.

Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Агкацев (вратарь), Кевин Ленини, Кайо, Витор Тормена, Олакунле Олусегун, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Виктор Са, Батчи, Федор Смолов.

«Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок. Он получил это право после того, как «Зенит» выиграл все российские трофеи в прошлом сезоне.

По регламенту за Суперкубок играют чемпион и обладатель Кубка, но если оба трофея выигрывает одна команда, то вторым участником Суперкубка становится серебряный призер РПЛ.

В оргкомитете ранее заявили, что на матч на «Волгоград Арене» продали все билеты и ожидают 42 тыс. зрителей.