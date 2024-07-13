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«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на Суперкубок России

Матч пройдет на «Волгоград Арене», начало в 20:30 мск
Федор Смолов
Федор Смолов (Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»)

«Зенит» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России, который пройдет в субботу в Волгограде (начало в 20:30 мск).

У «Зенита» с первых минут сыграют Евгений Латышонок (вратарь), Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Родригао, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Максим Глушенков и Матео Кассьерра.

Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Агкацев (вратарь), Кевин Ленини, Кайо, Витор Тормена, Олакунле Олусегун, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Виктор Са, Батчи, Федор Смолов.

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Фото:Степан Ноздрев / ТАСС

«Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок. Он получил это право после того, как «Зенит» выиграл все российские трофеи в прошлом сезоне.

По регламенту за Суперкубок играют чемпион и обладатель Кубка, но если оба трофея выигрывает одна команда, то вторым участником Суперкубка становится серебряный призер РПЛ.

В оргкомитете ранее заявили, что на матч на «Волгоград Арене» продали все билеты и ожидают 42 тыс. зрителей.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Суперкубок ФК Зенит ФК Краснодар
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