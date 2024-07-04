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Чемпион России бесплатно перешел в «Локомотив»

Чемпион России по футболу бесплатно перешел в «Локомотив»
Соглашение Артема Тимофеева с «Локомотивом» рассчитано на один год с возможностью продления еще на один
Артем Тимофеев
Артем Тимофеев (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Полузащитник Артем Тимофеев стал футболистом московского «Локомотива», сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано на один год с возможностью продления еще на один. Тимофеев будет выступать в новом клубе под 94-м номером. В клуб он перешел на правах свободного агента, таким образом он достался «Локомотиву» бесплатно.

«Вариант появился, наверное, относительно недавно. Думал вообще недолго. Топ‑клуб, который борется за высокие места, хорошие амбиции. Все прошло быстро», — сказал Тимофеев на презентации.

Тимофеев является воспитанником академии московского «Спартака», за взрослую команду которого провел 32 матча и забил один мяч. В сезоне 2016/17 он с командой стал чемпионом России. В 2019–2020 годах был арендован самарскими «Крыльями Советов», а в 2020–2021 годах — грозненским «Ахматом», с которым летом 2021 года подписал трехлетний контракт. Всего за «Ахмат» он провел 118 игр, забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач.
 

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