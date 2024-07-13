Выиграет ли клуб Галицкого первый трофей. Главное о Суперкубке России

«Краснодар» поборется за первый трофей в истории в матче Суперкубка с «Зенитом»

Сможет ли «Краснодар» выиграть первый трофей в истории клуба или же «Зенит» победит в матче за Суперкубок России в пятый раз подряд. Главное о встрече — в материале «РБК Спорт»

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Матч за Суперкубок России по футболу между 1«Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля. Встреча состоится на «Волгоград Арене», которая в 2018 году принимала игры чемпионата мира.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что на стадионе, который вмешает 45 тыс. зрителей, ожидается аншлаг.

«Зенит» борется за пятый трофей подряд

По итогам прошлого сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Главный тренер Сергей Семак, который продлил контракт с клубом на пять лет, взял шестое чемпионство в тренерской карьере, больше только у Олега Романцева (восемь).

Кроме того, в прошлом сезоне «Зенит» стал обладателем Кубка России. Петербургский клуб примет участие в Суперкубке в шестой раз подряд и может выиграть трофей пятый раз кряду.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что подготовка команды к Суперкубку «получилась немного скомканной». «Хотелось дать игрокам побольше времени, чтобы они могли отдохнуть психологически — предыдущий чемпионат был сложным и тяжелым. <...>. Поэтому надеемся, что состояние игроков будет абсолютно нормальным. Будем прибавлять от игры к игре», — сказал Семак «Матч ТВ».

Нападающий петербургского клуба Матео Кассьера в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. На счету колумбийского форварда 21 забитый мяч и четыре ассиста.

Петербургский клуб в межсезонье уже заплатил за трансферы больше остальных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» потратил €16,86 млн. Клуб приобрел голкипера «Балтики» Евгения Латышонка (€300 тыс.), защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова (€1,26 млн). Самым дорогим трансфером питерцев на данный момент является форвард «Локомотива» Максима Глушенкова (€6,3 млн). Также 5 июля «Зенит» за €4 млн выкупил у «Локомотива» французского нападающего Вильсона Изидора, который в прошлом сезоне выступал за петербургский клуб на правах аренды.

Кроме того, летом в петербургский клуб перешел воспитанник «Краснодара» Сергей Волков, который с 2022-го года выступал за основную команду. «Зенит» приобрел защитника за €5 млн.

При этом, 9 июля источники «РБК Спорт» сообщили, что «Зенит» собирался купить форварда «Спартака» Александра Соболева максимум за €8 млн. Московский клуб такое предложение отклонил. По словам источников, стороны продолжают переговоры, но «красно-белые» могут в одностороннем порядке выйти из сделки, если посчитают ее невыгодной.

Выиграет ли «Краснодар» первый трофей

«Краснодар» стал победителем первой части сезона 2023/24 РПЛ, однако смена главного тренера Владимира Ивича по ходу второй части чемпионата и неважная игра «черно-зеленых» в обороне привела «Краснодар» к потере очков. Клуб Сергея Галицкого до последнего тура боролся за победу в чемпионате, однако команда Мурада Мусаева стала серебряным призером РПЛ. При этом, для краснодарской команды этот результат стал лучшим в истории, раньше она никогда не поднималась выше третьего места.

Клуб Галицкого может завоевать первый трофей в истории клуба. Примечательно, что «Краснодар» впервые в истории сыграет в матче за Суперкубок.

«Краснодар» стал соперником «Зенита» по матчу за Суперкубок России после победы петербургского клуба над «Балтикой» (2:1) в суперфинале Кубка России. По регламенту за Суперкубок играют чемпион и обладатель Кубка, но если оба трофея выигрывает одна команда, то вторым участником Суперкубка становится серебряный призер РПЛ.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, который летом продлил контракт с клубом на два года, является рекордсменом по количеству матчей в качестве главного тренера «Краснодара» (136 игр, 62 победы).

Мусаев перед матчем за Суперкубок заявил, что «Краснодар» хочет титул, к которому придет «своей дорогой». Он добавил, что команда хочет прийти к трофею «через смелый футбол».

В межсезонье «Краснодар» потерпел колоссальные потери в обойме. Голкипер Матвей Сафонов перешел в ПСЖ, защитники Сергей Волков ушел в «Зенит», Хуниор Алонсо — в «Атлетико Минейро», полузащитники Кади — в «Ференцварош», а Михайло Баньяц — в сербский «ТСЦ».

Кроме того, в матче за Суперкубок не смогут поучаствовать колумбийцы Кевин Кастаньо и лучший бомбардир клуба прошлого сезона Джон Кордоба, которые в ночь на 15 июля сыграют в финале Кубка Америки с Аргентиной, а уругваец Лукас Оласа 14 июля проведет матч за третье место с Канадой.

При этом в «Краснодар» прибыли четыре новых игрока. Одни из них 19-летний воспитанник академии «Зенита» Данила Козлов. Полузащитник дебютировал в профессиональном футболе в феврале 2023 года в выездном кубковом матче между петербургской командой и ульяновской «Волгой». Зимой 2024 года Козлов перешел в «Балтику», в составе которой провел 15 матчей, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами. Летом «Зенит» хотел вернуть полузащитника из «Балтики».

Также летом к команде Сергея Галицкого на правах свободного агента присоединились 36-летний голкипер Юрий Дюпин, 34-летний полузащитник Юрий Газинский и 34-летний форвард Федор Смолов. Последние два являются легендами клуба: Газинский ранее выступал с 2014 по 2022 год, на счету полузащитника 282 матча (второй результат в истории клуба вслед за Сергеем Петровым) и 20 793 минуты игрового времени (третий результат в истории), а Смолов играл за кубанский клуб в период с 2015 по 2018 год, за 101 матч в составе «черно-зеленых» он забил 64 гола — это лучший результат в истории клуба.