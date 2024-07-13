Ради Шакиры перерыв в финале Кубка Америки увеличат до 25 минут

Финал Кубка Америки пройдет в США в ночь на понедельник, в нем сыграют Аргентина и Колумбия. В перерыве должна выступить Шакира, но предусмотренного правилами перерыва в 15 минут для ее шоу может не хватить

Шакира (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Вокруг финала Кубка Америки по футболу разгорелась полемика из-за сообщений о планах организаторов увеличить перерыв между таймами до 20-25 минут ради шоу колумбийской певицы Шакиры, пишет Marca.

О возможном увеличении 15-минутного перерыва вопреки правилам, в частности, сообщал журналист ESPN Диего Монроиг и корреспонденты латиноамериканского телеканала DSports. При этом расширение перерыва не поддержали даже футбольные эксперты и журналисты на родине Шакиры.

Выступление Шакиры было анонсировано 8 июля. Ранее певица выступала на Супербоуле в NFL и трех чемпионатах мира по футболу.

Финал Кубка Америки пройдет 15 июля (03:00 мск) в Майами-Гарденс, на матче ожидается 54 тыс. зрителей. В финале сыграют действующий чемпион Аргентины и сборная Колумбии.

Ранее организаторов Кубка Америки уже критиковали за качество футбольных полей и проблемы с безопасностью, в частности из-за драки футболистов сборной Уругвая с колумбийскими болельщиками после полуфинала.