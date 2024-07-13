Клуб чемпионата Финляндии посреди сезона потерял стадион из-за пожара

Ночной пожар уничтожил главную трибуну, раздевалки и все имущество команды «Гнистан», которая с этого сезона играет в топ-дивизионе

Фото: Официальный сайт ФК «‎Гнистан» (gnistan.fi)

Пожар уничтожил главную трибуну, складские помещения и раздевалки на стадионе клуба финского топ-дивизиона «Гнистан» в Хельсинки в ночь на субботу, пишет Yle.

Стадион был построен еще в 1934 году, после чего его несколько раз модернизировали. Трибуны вмещали около 2200 зрителей, на дерби с ХИКом в июне пришли более 3000 болельщиков.

За последние два года «Гнистан» вложил в модернизацию стадиона почти €1,5 млн.

Глава «Гнистана» Ристо Мурто назвал пожар ужасной трагедией. «Экипировка и вообще все сгорело, у мужской и женской команд на данный момент не осталось ничего», — сказал он.

«Гнистан» выступает в топ-дивизионе с этого сезона. Он занимает девятое место в турнирной таблице. До конца турнира ему осталось провести еще семь игр.

Пожар затронул также крышу соседней ледовой арены, где идет ремонт, там ущерб был минимальный. Пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.