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В США на месте футбольного поля появилась 30-метровая воронка

В США на месте футбольного поля появилась 30-метровая яма из-за провала грунта
В городе Олтон часть поля ушла под землю вместе с мачтой освещения и искусственным покрытием. Причиной стала расположенная под парком известняковая шахта, над которой просел грунт
Фото: Кадр из трансляции KDSK News
Фото: Кадр из трансляции KDSK News

В американском Олтоне (штат Иллинойс) часть футбольного поля в городском парке в среду утром ушла под землю — на его месте образовалась воронка более 30 м глубиной и 30 м в диаметре. Об этом сообщает местное издание The Telegraph.

Вместе с искусственным покрытием под землю ушла мачта освещения.

Видео: KSDK News

Под полем находится известняковая шахта. Владельцы шахты сообщили, что причиной провала стало проседание грунта.

Мэр Олтона Дэвид Гойнс сообщил, что никто не пострадал.

Сроки ликвидации провала пока неизвестны — состояние грунта должны изучить инженеры и геологи.

Несколько десятилетий назад на окраине парка уже появлялась десятиметровая яма под ручьем. Засыпать ее удалось не сразу, для этого пришлось менять русло ручья.

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