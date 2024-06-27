В США на месте футбольного поля появилась 30-метровая воронка
В американском Олтоне (штат Иллинойс) часть футбольного поля в городском парке в среду утром ушла под землю — на его месте образовалась воронка более 30 м глубиной и 30 м в диаметре. Об этом сообщает местное издание The Telegraph.
Вместе с искусственным покрытием под землю ушла мачта освещения.
Под полем находится известняковая шахта. Владельцы шахты сообщили, что причиной провала стало проседание грунта.
Мэр Олтона Дэвид Гойнс сообщил, что никто не пострадал.
Сроки ликвидации провала пока неизвестны — состояние грунта должны изучить инженеры и геологи.
Несколько десятилетий назад на окраине парка уже появлялась десятиметровая яма под ручьем. Засыпать ее удалось не сразу, для этого пришлось менять русло ручья.
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ