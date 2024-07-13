Российский боксер завоевал титул временного чемпиона WBA

Альберт Батыргазиев победил ирландца Джоно Кэролла в поединке, который прошел в Серпухове, и завоевал временный пояс в весовой категории до 58,9 кг

Альберт Батыргазиев (Фото: Ueslei Marcelino - Pool / Getty Images)

Чемпион Олимпиады в Токио россиянин Альберт Батыргазиев стал временным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе (до 58,9 кг).

Батыргазиев победил ирландца Джоно Кэролла на турнире в подмосковном Серпухове.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Батыргазиев выиграл 11-й бой подряд на профессиональном ринге.

Кэролл потерпел третье поражений в карьере при 24 победах, еще один поединок он завершил вничью.