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Российский боксер завоевал титул временного чемпиона WBA

Российский боксер Батыргазиев стал временным чемпионом WBA
Альберт Батыргазиев победил ирландца Джоно Кэролла в поединке, который прошел в Серпухове, и завоевал временный пояс в весовой категории до 58,9 кг
Альберт Батыргазиев
Альберт Батыргазиев (Фото: Ueslei Marcelino - Pool / Getty Images)

Чемпион Олимпиады в Токио россиянин Альберт Батыргазиев стал временным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе (до 58,9 кг).

Батыргазиев победил ирландца Джоно Кэролла на турнире в подмосковном Серпухове.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

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Батыргазиев выиграл 11-й бой подряд на профессиональном ринге.

Кэролл потерпел третье поражений в карьере при 24 победах, еще один поединок он завершил вничью.

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Анна Сатдинова
бокс
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