Впервые за 19 лет в топ-10 рейтинга ATP будут трое теннисистов из США

Бен Шелтон на следующей неделе дебютирует в топ-10, присоединившись к Тейлору Фрицу и Томми Полу. Последний раз трое представителей США были в десятке лучших в апреле 2006 года — Андре Агасси, Джеймс Блэйк и Энди Роддик

Бен Шелтон (Фото: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images)

Американский теннисист Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира ATP в Штутгарте, благодаря чему дебютирует на следующей неделе в топ-10 мирового рейтинга.

22-летний Шелтон в 1/4 финала победил чеха Иржи Легечку со счетом 6:4, 6:4.

В полуфинале он сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. В другом полуфинале встретятся американец Тейлор Фриц и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Как сообщила пресс-служба ATP, впервые с февраля 2024 года в полуфиналах на турнире ATP сыграют четыре первых сеяных.

Шелтон станет третьим американцем в топ-10 рейтинга (вместе с Фрицем и Томми Полом). Последний раз трое представителей США были в десятке лучших в апреле 2006 года (Андре Агасси, Джеймс Блэйк и Энди Роддик).