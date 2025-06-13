Медведев проиграл 87-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Нидерландах

Российский теннисист уступил в Хертогенбосе американцу Райлли Опелке на двух тай-брейках

Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в голландском Хертогенбосе.

В 1/4 финала 29-летний россиянин, посеянный на турнире под первым номером, уступил американцу Райлли Опелке, 87-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Следующим соперником Опелки будет бельгиец Зизу Бергс или эстонец Марк Лаял.

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

Турнир в Хертогенбосе с призовым фондом €706,85 тыс. завершится 15 июня.