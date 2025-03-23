«Ювентус» сменил главного тренера

«Ювентус» разгромно проиграл два последних матча, а в феврале вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии. Тьяго Мотту сменит Игор Тудор

Тьяго Мотта (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Хорват Игор Тудор сменил Тьяго Мотту на посту главного тренера «Ювентуса», сообщила пресс-служба туринского клуба.

Мотта работал в «Ювентусе» с июня 2024-го. Туринцы занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, они разгромно проиграли два последних матча «Фиорентине» (0:3) и «Аталанте» (0:4). В феврале «Ювентус» не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив ПСВ, и вылетел в 1/4 финала Кубка Италии от «Эмполи».

Мотта до прихода в «Ювентус» работал в «Болонье», «Специи» и «Дженоа».

Бронзовый призер чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии Тудор в концовке прошлого сезона руководил «Лацио» после отставки Маурицио Сарри. Ранее он также работал в «Хайдуке», ПАОКе, «Галатасарае», «Вероне» и «Удинезе».