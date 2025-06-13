Четвертая ракетка России победила шестую и вышла в полуфинал турнира WTA

Александрова победила Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Екатерина Александрова в трех сетах обыграла Веронику Кудерметову. За выход в финал в Хертогенбосхе она поспорит с китаянкой Юань Юэ или бельгийкой Элизе Мертенс

Екатерина Александрова (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в голландском Хертогенбосхе.

В 1/4 финала 30-летняя Александрова, посеянная на турнире под вторым номером, победила соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Александровой будет победительница пары Юань Юэ (Китай) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. 28-летняя Кудерметова является 39-й ракеткой мира и шестой из россиянок.

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом €239 тыс. завершится 15 июня.