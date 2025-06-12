Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Россиянин обыграл француза Маннарино в двух сетах. Следующим соперником Медведева будет американец Опелка

Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в голландском Хертогенбосе с призовым фондом более €700 тыс.

Медведев как первый номер посева начал выступление со второго круга, где победил француза Адриана Маннарино (127-й в рейтинге) со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Матч продолжался чуть больше двух часов. Медведев играл с Маннарино в девятый раз в карьере и одержал пятую победу.

За выход в полуфинал россиянин сыграет с 87-й ракеткой мира американцем Райли Опелкой, у которого выиграл четыре из пяти матчей.

На турнире также выступает россиянин Карен Хачанов, которому предстоит четвертьфинал против канадца Габриэля Диалло (55-й).