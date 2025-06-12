 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,07 x 4,5 2 3,1 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,41 x 59 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7,8 x 4,6 2 1,35 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Россиянин обыграл француза Маннарино в двух сетах. Следующим соперником Медведева будет американец Опелка
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в голландском Хертогенбосе с призовым фондом более €700 тыс.

Медведев как первый номер посева начал выступление со второго круга, где победил француза Адриана Маннарино (127-й в рейтинге) со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Матч продолжался чуть больше двух часов. Медведев играл с Маннарино в девятый раз в карьере и одержал пятую победу.

За выход в полуфинал россиянин сыграет с 87-й ракеткой мира американцем Райли Опелкой, у которого выиграл четыре из пяти матчей.

На турнире также выступает россиянин Карен Хачанов, которому предстоит четвертьфинал против канадца Габриэля Диалло (55-й).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Тарпищев назвал «проблемы в голове» причиной последних неудач Медведева
Спорт
Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге после «Ролан Гаррос»
Спорт
Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Трамп словами «что-то может произойти» оценил ситуацию на Ближнем Востоке Политика, 21:22
В Россию привезли девочку, брошенную после рождения в аэропорту Антальи Общество, 21:05
Из Москвы-реки спасли прыгнувшего в реку мужчину и очевидца Общество, 20:56
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Гашек раскритиковал «Ролан Гаррос» и Францию за допуск россиян на турнир Спорт, 20:50
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах Спорт, 20:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава МИД Украины осудил страны, поздравившие Россию 12 июня Политика, 20:38
Путин присвоит звание Героя России погибшему за Днепром командиру Ищенко Политика, 20:28
Путин назвал число воздушных целей, уничтоженных ПВО за спецоперацию Политика, 20:23
Путин рассказал о роли беспилотников и ПВО в конфликте с Украиной Политика, 20:18
Квинси Промеса задержали в Дубае Спорт, 20:15
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Первая катастрофа самолета Boeing 787 Dreamliner. Фотогалерея Общество, 19:48 