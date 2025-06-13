Непомнящий успел получить визу для участия в командном ЧМ по блицу в Лондоне

Непомнящий сыграет в командном ЧМ по блицу, несмотря на проблемы с визой

Российский гроссмейстер пропустил командный чемпионат мира по быстрым шахматам в Лондоне, но успеет сыграть в блиц-секции

Ян Непомнящий (Фото: WR Chess)

Российский гроссмейстер, десятый номер рейтинга FIDE Ян Непомнящий успел получить британскую визу, чтобы принять участие в командном чемпионате мира по блицу в Лондоне. Об этом сообщила его команда команды WR Chess в соцсети Х.

Ранее Непомнящий говорил, что пропустит командные чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу из-за того, что не успел вовремя получить визу. Соревнования стартовали в столице Великобритании 11 июня. Россиянин в итоге пропустил турнир по рапиду, который завершается 13 июня, но успел на блиц-секцию.

«Из-за задержек с визой и паспортом Ян не смог принять участие в рапид-секции, но его приезд — это серьезное усиление для нашей команды на следующем этапе турнира», — сообщила в WR Chess.

В составе WR Chess также выступают представляющий Францию Алиреза Фирузджа, француз Максим Вашье-Лаграв, американец Уэсли Со и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

WR Chess Team, победитель двух последних ЧМ по рапиду, без Непомнящего выступает неудачно — промежуточное шестое место после восьми туров.