Непомнящий сыграет в командном ЧМ по блицу, несмотря на проблемы с визой
Российский гроссмейстер, десятый номер рейтинга FIDE Ян Непомнящий успел получить британскую визу, чтобы принять участие в командном чемпионате мира по блицу в Лондоне. Об этом сообщила его команда команды WR Chess в соцсети Х.
Ранее Непомнящий говорил, что пропустит командные чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу из-за того, что не успел вовремя получить визу. Соревнования стартовали в столице Великобритании 11 июня. Россиянин в итоге пропустил турнир по рапиду, который завершается 13 июня, но успел на блиц-секцию.
«Из-за задержек с визой и паспортом Ян не смог принять участие в рапид-секции, но его приезд — это серьезное усиление для нашей команды на следующем этапе турнира», — сообщила в WR Chess.
В составе WR Chess также выступают представляющий Францию Алиреза Фирузджа, француз Максим Вашье-Лаграв, американец Уэсли Со и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.
WR Chess Team, победитель двух последних ЧМ по рапиду, без Непомнящего выступает неудачно — промежуточное шестое место после восьми туров.
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