 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,41 x 59 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7,4 x 4,5 2 1,38 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Непомнящий сыграет в командном ЧМ по блицу, несмотря на проблемы с визой

Непомнящий успел получить визу для участия в командном ЧМ по блицу в Лондоне
Российский гроссмейстер пропустил командный чемпионат мира по быстрым шахматам в Лондоне, но успеет сыграть в блиц-секции
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: WR Chess)

Российский гроссмейстер, десятый номер рейтинга FIDE Ян Непомнящий успел получить британскую визу, чтобы принять участие в командном чемпионате мира по блицу в Лондоне. Об этом сообщила его команда команды WR Chess в соцсети Х.

Ранее Непомнящий говорил, что пропустит командные чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу из-за того, что не успел вовремя получить визу. Соревнования стартовали в столице Великобритании 11 июня. Россиянин в итоге пропустил турнир по рапиду, который завершается 13 июня, но успел на блиц-секцию.

«Из-за задержек с визой и паспортом Ян не смог принять участие в рапид-секции, но его приезд — это серьезное усиление для нашей команды на следующем этапе турнира», — сообщила в WR Chess.

В составе WR Chess также выступают представляющий Францию Алиреза Фирузджа, француз Максим Вашье-Лаграв, американец Уэсли Со и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

WR Chess Team, победитель двух последних ЧМ по рапиду, без Непомнящего выступает неудачно — промежуточное шестое место после восьми туров.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Ян Непомнящий
Материалы по теме
Непомнящий пропустит командные ЧМ в Лондоне из-за проблем с визой
Спорт
Российский шахматист станет самым юным международным мастером в истории
Спорт
Крамник решил пожаловаться регуляторам ЕС и США на ведущий шахматный сайт
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
МИД России осудил удары Израиля по Ирану Политика, 12:45
Непомнящий сыграет в командном ЧМ по блицу, несмотря на проблемы с визой Спорт, 12:43
Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное Политика, 12:40
Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Яблоновка и Комар Политика, 12:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:31
Акции российских нефтяников выросли после взлета цен на Brent Инвестиции, 12:26
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Келлог сообщил о понимании США условий мира между Россией и Украиной Политика, 12:26
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Росавиация почти на две недели запретила полеты в Израиль и Иран Политика, 12:12
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
С 1 июля расходы на ЖКУ вырастут. Сколько будут платить москвичи Недвижимость, 11:47
Баскетбольный ЦСКА объявил об уходе одного из лидеров Спорт, 11:45
Российский боец вышел в финал Гран-при PFL Спорт, 11:34