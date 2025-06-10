Непомнящий пропустит командные ЧМ в Лондоне из-за проблем с визой

Российский гроссмейстер рассказал, что визу ему одобрили, но получить ее он сможет только 13 июня, когда соревнования уже начнутся

Ян Непомнящий (Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / Global Look Press)

Российский гроссмейстер, десятый номер рейтинга FIDE Ян Непомнящий пропустит командные чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу в Лондоне из-за того, что не успел вовремя получить визу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Соревнования стартуют в столице Великобритании 11 июня.

Непомнящий отметил, что в октябре прошлого года пропустил два турнира в Лондоне, получив визу на месяц позже, чем нужно.

Сейчас он подавал на визу заранее в Алма-Ате. «В этот раз организаторы и FIDE постарались как-то ускорить процесс получения. Прогресс очевиден: решение по визе, как говорят, принято. Но вот незадача: турнир начинается завтра, а паспорт могу забрать уже в пятницу. Удобно: как раз успеваю на закрытие», — написал Непомнящий.

По словам шахматиста, паспорта в срок получили все, кому организаторы помогали с оформлением. «Не только игроки, но и сотрудники FIDE, а некоторые так вообще подавали документы позже меня», — добавил Непомнящий.