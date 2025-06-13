Россиянин стал вторым в голосовании на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ
Российский вратарь Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» не смог стать обладателем награды «Везина Трофи», которая вручается лучшему голкиперу сезона в НХЛ после голосования генменеджеров клубов.
На приз также претендовали американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и канадец Дарси Кемпер из «Лос-Анджелес Кингз».
Василевский в голосовании занял второе место, награду третий раз в карьере и второй год подряд получил Хеллебайк. На первую строчку россиянина отправил один генменеджер, американца — 31.
Василевского в пятый раз включили в тройку претендентов на награду, он получал ее в 2019 году.
На счету Василевского в завершившемся сезоне 38 побед в 63 матчах. Он занял второе место в лиге по победам и шатаутам, четвертое по коэффициенту надежности (2,18 шайбы за игру) и проценту отраженных бросков (92,1%).
Россиянин является двукратным чемпионом НХЛ (2020, 2021 годы).
Из россиян «Везина Трофи» также вручали россиянам Сергею Бобровскому (2013, 2017) и Игорю Шестеркину (2022).
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