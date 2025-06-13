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Спорт ,  
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Россиянин стал вторым в голосовании на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

Василевский стал вторым в голосовании на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ
В тройку финалистов входили Андрей Василевский («Тампа»), Коннор Хеллебайк («Виннипег) и Дарси Кемпер («Лос-Анджелес»). Награда досталась Хеллебайку
Андрей Василевский
Андрей Василевский (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский вратарь Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» не смог стать обладателем награды «Везина Трофи», которая вручается лучшему голкиперу сезона в НХЛ после голосования генменеджеров клубов.

На приз также претендовали американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и канадец Дарси Кемпер из «Лос-Анджелес Кингз».

Василевский в голосовании занял второе место, награду третий раз в карьере и второй год подряд получил Хеллебайк. На первую строчку россиянина отправил один генменеджер, американца — 31.

Василевского в пятый раз включили в тройку претендентов на награду, он получал ее в 2019 году.

На счету Василевского в завершившемся сезоне 38 побед в 63 матчах. Он занял второе место в лиге по победам и шатаутам, четвертое по коэффициенту надежности (2,18 шайбы за игру) и проценту отраженных бросков (92,1%).

Россиянин является двукратным чемпионом НХЛ (2020, 2021 годы).

Из россиян «Везина Трофи» также вручали россиянам Сергею Бобровскому (2013, 2017) и Игорю Шестеркину (2022).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Андрей Василевский Тампа-Бэй Лайтнинг Коннор Хеллебайк
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