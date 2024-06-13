 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

МОК отдал французам британскую медаль Олимпиады-1900

МОК отдал французам британскую медаль Олимпиады-1900 в велогонке
Вице-чемпионом Игр в велогонке на 25 км остался Ллойд Гильдебранд, но МОК решил считать его французским спортсменом, несмотря на британское гражданство
Ллойд Гильдебранд (справа)
Ллойд Гильдебранд (справа) (Фото: Wikimedia Commons)

МОК пересмотрел результаты велогонки на 25 км на Играх в Париже в 1900 году и присудил завоеванное Ллойдом Гильдебрандом серебро Франции вместо Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс, которого цитирует ТАСС.

«Недавние исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года», — сказал Адамс.

Французы выиграли медальный зачет Игр-1990 — теперь на их счету 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. У британцев 31 награда (15–7–9).

МОК опроверг использование плаката с Исинбаевой для рекламы Олимпиады
Спорт
Елена Исинбаева

II Летние Игры в Париже проходили с 14 мая по 28 октября.

Ллойд в 1900 году также стал бронзовым призером чемпионата мира, который прошел в Париже.

В то время спортсмены попадали на Игры не через национальный комитет — они платили взнос и направляли оргкомитету номер лицензии, которую им выдавала федерация страны, в которой они регулярно соревновались.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада МОК

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Международная федерация бокса ответила на ультиматум МОК
Спорт
МОК предупредил сборные об ответственности за российских тренеров на ОИ
Спорт
МОК не будет вручать россиянам перешедшие им медали Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 17:18
Легкомоторный самолет сел на брюхо в аэропорту Бегишево в Татарстане Общество, 21:56
Страны G7 достигли политического соглашения по доходам от активов России Политика, 21:52
МОК отдал французам британскую медаль Олимпиады-1900 Спорт, 21:48
ЦБ решил временно отменить утренние торги на Мосбирже Инвестиции, 21:40
Минцифры пообещало помощь семьям пострадавших от обстрела журналистов НТВ Общество, 21:27
МВД Германии обещало сборной Украине усиленную защиту на Евро-2024 Спорт, 21:22
Путин и глава Ирана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте Политика, 21:08
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
В ООН выступили против атак на журналистов после гибели оператора НТВ Политика, 21:06
Путин сообщил о расширении программы научных мегагрантов в России Общество, 21:05
GameStop отложила собрание акционеров из-за ажиотажа на трансляции Инвестиции, 21:03
Суд в Петербурге заочно рассмотрит дело об убийстве Игоря Талькова Общество, 21:01
Пловчиха-трансгендер проиграла иск в CAS и пропустит Олимпиаду в Париже Спорт, 20:50
США и Япония заключили с Украиной договоры о гарантиях безопасности Политика, 20:47
Брокеры начали снимать ограничения на вывод валюты на банковские счета Инвестиции, 20:44