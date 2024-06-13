МВД Германии обещало сборной Украине усиленную защиту на Евро-2024
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила Bild, что сборная Украины получит на предстоящем чемпионате Европы «особую защиту».
«Это особый вызов для нас, и мы готовимся к тому, чтобы предоставить этой команде особую защиту», — сказала министр.
Сборная Украины сыграет на Евро в группе E с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).
Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.
На чемпионате Европы в 2021 году украинцы дошли до четвертьфинала, где разгромно проиграли англичанам (0:4).