МВД Германии обещало сборной Украине усиленную защиту на Евро-2024

МВД Германии: для нас защита сборной Украины на Евро — особый вызов

Украинцы на групповом этапе Евро сыграют с румынами, словаками и бельгийцами. Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте

Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила Bild, что сборная Украины получит на предстоящем чемпионате Европы «особую защиту».

«Это особый вызов для нас, и мы готовимся к тому, чтобы предоставить этой команде особую защиту», — сказала министр.

Сборная Украины сыграет на Евро в группе E с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.

На чемпионате Европы в 2021 году украинцы дошли до четвертьфинала, где разгромно проиграли англичанам (0:4).