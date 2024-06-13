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Евро-2024 ,  
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МВД Германии обещало сборной Украине усиленную защиту на Евро-2024

МВД Германии: для нас защита сборной Украины на Евро — особый вызов
Сюжет
Евро-2024
Украинцы на групповом этапе Евро сыграют с румынами, словаками и бельгийцами. Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте
Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images
Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила Bild, что сборная Украины получит на предстоящем чемпионате Европы «особую защиту».

«Это особый вызов для нас, и мы готовимся к тому, чтобы предоставить этой команде особую защиту», — сказала министр.

Сборная Украины сыграет на Евро в группе E с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

Матчи пройдут в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте соответственно.

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Фото:Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

На чемпионате Европы в 2021 году украинцы дошли до четвертьфинала, где разгромно проиграли англичанам (0:4).

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Украины по футболу Германия

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