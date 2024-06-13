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Евро-2024 ,  
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В Албании приостановили работу парламента из-за Евро-2024

В Албании приостановили работу парламента из-за поездки депутатов на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Первый матч на Евро сборная Албании проведет 15 июня с Италией. Албанские болельщики скупили огромное количество билетов на игру в Дортмунде, ради посещения которой албанский парламент перенес заседания
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

В работе парламента Албании (кувенда) возникла пауза минимум на десять дней из-за чемпионата Европы по футболу, который 14 июня стартует в Германии, пишет As.

На этой неделе пленарное заседание было перенесено с четверга на среду, а на следующей вообще не состоится, поскольку значительная часть из 140 депутатов решила посетить матчи турнира. Генсек оппозиционной Демократической партии Газмент Барди раскритиковал перенос заседаний и назвал такое решение «постыдным».

В Дортмунде, где 15 июня пройдет матч сборных Албании и Италии, ожидается более 50 тысяч албанских болельщиков - это вторая по численности группа фанатов на турнире после команды хозяев. Итальянскую команду будет поддерживать менее 10 тыс. фанатов.

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Фото: Stephane Mahe / Reuters

Стадион в Дортмунде рассчитан на 62 тыс. зрителей во время Евро. Источники в УЕФА сообщили  ESPN, что огромное количество билетов было выкуплено албанцами. 

Также во время Евро ждут около 100 тыс. фанатов из Шотландии и большое количество болельщиков из Англии, Нидерландов и Польши.

Албанцы на групповом этапе турнира также сыграют с Хорватией (19 июня) и Испанией (24 июня). 

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Албания сборная Албании по футболу

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