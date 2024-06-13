Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира ATP в Хертогенбосе

Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Россиянин в трех сетах уступил 87-й ракетке мира Вукичу. В женской сетке Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал и продолжает защиту титула

Карен Хачанов (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов проиграл во втором круге травяного турнира в голландском Хертогенбосе с призовым фондом €690 тыс.

Хачанов уступил 87-му номеру ATP австралийцу Александару Вукичу со счетом 4:6, 7:5, 6:7 (4:7).

Вукич в четвертьфинале сыграет с действующим чемпионом турнира Таллоном Грикспором (23-й).

Хачанов был единственным представителем России в мужском одиночном разряде в Хертогенбосе.

В женском разряде Екатерина Александрова, выигравшая турнир в прошлом году, в четверг вышла в четвертьфинал, победив американку Эмину Бектас (7:5, 6:4).

Вероника Кудерметова проиграла в трех сетах (3:6, 6:3, 5:7) 138-й ракетке мира Далме Галфи из Венгрии.