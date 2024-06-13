Бывший тренер «Шахтера» возглавил «Милан»

Соглашение с 51-летним Фонсекой рассчитано на три года. В мае «Милан» расстался с Пиоли, который привел команду к чемпионству в 2022-м

Паулу Фонсека (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Вице-чемпион Италии «Милан» объявил на официальном сайте, что главным тренером команды стал португалец Паулу Фонсека.

Контракт рассчитан на три года.

Миланский клуб в конце мая досрочно расторг соглашение со Стефано Пиоли, который в 2022 году привел команду к чемпионству.

Фонсека последние два сезона возглавлял «Лилль», а до этого работал в «Роме», украинском «Шахтере», «Браге» и других клубах.

«Милан» в минувшем сезоне Серии А уступил занявшему первое место «Интеру» 19 очков.

В Лиге Европы «Милан» проиграл в четвертьфинале «Роме».