Бывший тренер «Шахтера» возглавил «Милан»
Вице-чемпион Италии «Милан» объявил на официальном сайте, что главным тренером команды стал португалец Паулу Фонсека.
Контракт рассчитан на три года.
Миланский клуб в конце мая досрочно расторг соглашение со Стефано Пиоли, который в 2022 году привел команду к чемпионству.
Фонсека последние два сезона возглавлял «Лилль», а до этого работал в «Роме», украинском «Шахтере», «Браге» и других клубах.
«Милан» в минувшем сезоне Серии А уступил занявшему первое место «Интеру» 19 очков.
В Лиге Европы «Милан» проиграл в четвертьфинале «Роме».